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Мирных жителей, пытавшихся покинуть Алеппо во время трехдневного прекращения огня, расстреливали снайперы

Мирных жителей, пытавшихся покинуть Алеппо во время трехдневного прекращения огня, расстреливали снайперы
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, трехдневное прекращение огня в Алеппо, закончившееся в субботу, не принесло результатов – мирным жителям не удалось покинуть город, они не получили гуманитарной помощи, а правительственные войска начали атаки с новой силой.

Россия также возобновила бомбардировки Восточного Алеппо, заявляя, что она делает это по просьбе «легитимного сирийского правительства». Наблюдательная миссия заявила, что бомбардировки города начались в субботу вечером и в основном были сконцентрированы в его юго-западной части, где в это время шли ожесточенные бои между повстанцами и правительственными войсками.

ООН не решилась направить в Алеппо гуманитарную помощь и медиков, опасаясь, что конвои вновь будут уничтожены российскими ВВС. Пан Ги Мун заявил: «Отсутствие гарантий безопасности вынудили нас отложить эвакуацию раненых из Восточного Алеппо». Несмотря на то, что Россия и Башар Асад заявляли, что не будут расстреливать мирных жителей, пытающихся покинуть город во время режима прекращения огня, почти никто на это не решился. Исмаил аль-Абдулла, житель Алеппо, который работает в качестве добровольца в силах гражданской обороны города, заявил, что он видел, как мирных жителей, пытавшихся покинуть Восточное Алеппо расстреливал снайпер. Происходило это в первые часы после объявления режима прекращения огня. «Никто из нас уже не сможет уйти отсюда», - сообщил он.

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