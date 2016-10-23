Мирных жителей, пытавшихся покинуть Алеппо во время трехдневного прекращения огня, расстреливали снайперы

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, трехдневное прекращение огня в Алеппо, закончившееся в субботу, не принесло результатов – мирным жителям не удалось покинуть город, они не получили гуманитарной помощи, а правительственные войска начали атаки с новой силой.
Россия также возобновила бомбардировки Восточного Алеппо, заявляя, что она делает это по просьбе «легитимного сирийского правительства». Наблюдательная миссия заявила, что бомбардировки города начались в субботу вечером и в основном были сконцентрированы в его юго-западной части, где в это время шли ожесточенные бои между повстанцами и правительственными войсками.
ООН не решилась направить в Алеппо гуманитарную помощь и медиков, опасаясь, что конвои вновь будут уничтожены российскими ВВС. Пан Ги Мун заявил: «Отсутствие гарантий безопасности вынудили нас отложить эвакуацию раненых из Восточного Алеппо». Несмотря на то, что Россия и Башар Асад заявляли, что не будут расстреливать мирных жителей, пытающихся покинуть город во время режима прекращения огня, почти никто на это не решился. Исмаил аль-Абдулла, житель Алеппо, который работает в качестве добровольца в силах гражданской обороны города, заявил, что он видел, как мирных жителей, пытавшихся покинуть Восточное Алеппо расстреливал снайпер. Происходило это в первые часы после объявления режима прекращения огня. «Никто из нас уже не сможет уйти отсюда», - сообщил он.
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