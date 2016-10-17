Как передает replyua.net со ссылкой на Reuters, Россия и сирийское правительство заявили, что прекратят бомбардировки Алеппо. Они пообещали прекратить авиаатаки на Халеб на восемь часов в четверг, чтобы дать время местным жителям и повстанцам покинуть город – об этом заявило сегодня российское Министерство обороны.
В Минобороны РФ заявили, что это – все уступки, на которые они готовы пойти и что длительного прекращения огня в Алеппо ждать не стоит. Напоминаем, что на прошлой неделе правительства стран Запада потребовали от РФ прекращение бомбардировок Сирии а также создания зон, свободных от полетов. Представители сирийских повстанцев уже заявили, что не намерены покидать город и используют это время лишь для перегруппировки.
Также представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской, выступая на брифинге в Москве заявил, что повстанцы в некоторых районах Алеппо убивали мирных жителей, «что делалось с молчаливого согласия западных стран». «Учитывая ситуацию, одностороннее прекращение огня не имеет никакого смысла, поскольку это только даст террористическим группировкам Аль-Каиды и Фронта аль-Нусра время для перегруппировки и смены позиций, что усилит их военную мощь.
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