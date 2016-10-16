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Повстанцам удалось захватить город в Сирии

Повстанцам удалось захватить город в Сирии
Как передает replyua.net со ссылкой на Reuters, сегодня сирийские повстанцы заявили, что им удалось захватить поселок Дабик, освободив его от боевиков «Исламского государства».

Поражение группировки «Исламское государство» в Дабике подчеркивает существенное ослабление ИГИЛ и уменьшение численности джихадистов. Сирийские источники заявляют, что группировка серьезно пострадала из-за бомбардировок союзников в Сирии и Ираке, а также убийства главных лидеров в ходе специальных операций. ИЛИГ, ошеломившее весь мир своим появлением в 2014 году, сейчас готовиться к штурму американскими войсками Мосула – последнего крупного города Ирака, находящегося под контролем джихадистов.

Сирийские повстанцы провели операцию по захвату города Дабик при поддержке турецких танков и бомбардировщиков. Согласно исламскому пророчеству, Дабик является городом, в котором должна состояться апокалиптическая битва между мусульманами и неверными, предвещающая конец света, поэтому этот факт активно используется в пропаганде «Исламского государства». Дабик расположен у подножия небольшого холма вблизи плодородных равнин на северо-западе Сирии. Он находится в 14 километрах от турецкой границы и в 33 километрах от
Алеппо, поэтому не имеет большого стратегического значения.

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