Турецкая авиация бомбит позиции ИГИЛ в Сирии

В рамках масштабной операции в Сирии «Щит Евфрата» Военно-воздушные силы Турции нанесли удары по позициям боевиков «Исламского государства» в северных районах страны.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Анадолу, турецкие ВВС провели масштабный рейд на севере Сирии в рамках операции «Щит Евфрата» и уничтожили несколько объектов ИГИЛ. В частности, в северных районах Дабык и Аршак турецкая авиация нанесла удары по двум оборонительным позициям террористов «Исламского государства». Кроме того, военные Турции уничтожили одно передающее устройство террористов ИГИЛ и три командных пункта. Ранее авиация международной коалиции во главе с Соединенными Штатами также провела массированные атаки на позиции ИГИЛ в Сирии.
На севере страны ВВС коалиции смогли уничтожить несколько позиций боевиков, по последним данным, также были уничтожены не меньше семи террористов. Напомним, что ранее турецкие власти заявили о том, что в ходе масштабной операции удалось ликвидировать больше 90 объектов террористической ИГИЛ в северных районах Сирии.
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