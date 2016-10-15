Сирийским повстанцам удалось одержать несколько побед

Как передает replyua.net со ссылкой на BBC, сирийские повстанцы заявляю о своих победах в Сирии. Пользуясь поддержкой турецких военных, сирийские повстанцы пытаются отвоевать у боевиков ИГИЛ административную часть района Аазаз мухафазы Алеппо под названием Дабик.
Как сообщает британское издание, этот город имеет очень символическое значение – он напрямую связан с библейской легендой об апокалипсисе. Согласно древнему пророчеству, именно в Дабике должна состояться апокалиптическая битва, что имеет огромное пропагандистское значение. Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил, что повстанцы выдвинулись на штурм Дабика, находящийся в около 10 км от турецкой границы. Турция также оказывала им поддержку с помощью авиаударов, что позволило захватить сегодня несколько близлежащих деревень.
Другие районы Алеппо сегодня вновь подверглись бомбардировкам, в то время как в Швейцарии прошла встреча между представителями правительств США И России с целью достижения нового компромисса по урегулированию конфликта в регионе. Официальные результаты переговоров еще не обнародованы. Соглашение о перемирии в Сирии провалилось в прошлом месяце, продлившись всего 72 часа.
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