Очікувано: переговори по Сирії завершились нічим

Переговори членів Міжнародної групи підтримки Сирії, які проходили сьогодні, п’ятнадцятого жовтня 2016 року, в Лозанні, завершились безрезультатно, - про це replyua.net інформує з посиланням на портал Лента.ру.
Так, як зазначили члени міжнародних делегацій, протягом майже п'яти годинної зустрічі дійти до якихось конкретних домовленостей, чи , тим більше, закріпити їх результат в документальній формі, не вдалося. За словами зарубіжних дипломатів, склад делегації цьому не сприяв. Тим не менш, очільник російського зовнішньополітичного відомства Серій Лавров оптимістично зазначив, що учасники переговорів озвучили низку доволі цікавих ідей. Як сказав російський міністр, рівень представництва і коло держав, які взяли участь в переговорах, дозволяють вважати, що результати перемовин можуть вплинути на ситуацію в Сирії. Крім того, Лавров наголосив, що дипломати будуть продовжувати співпрацю.
Нагадаємо, зустріч, на якій сторони намагались дійти згоди з питань врегулювання сирійського конфлікту відбулась сьогодні в Лозанні (Швейцарія). На ній були присутні Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, Державний секретар США Джон Керрі та представник ООН з питань Сирії Стаффан де Містура. Туреччина, Саудівська Аравія, Іран, Катар, Йорданія, Єгипет, Ірак були представлені на рівні очільників зовнішньополітичних відомств.
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