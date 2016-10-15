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Турция возобновила участие в военных действиях в Сирии

Турция возобновила участие в военных действиях в Сирии
Информационное агентство Associated Press передает, что сегодня военнослужащие вооруженных сил Турции оказали поддержку сирийским повстанцам, пытающимся отбить город Дабик, находящийся на Севере Сирии, у боевиков «Исламского государства» - об этом сообщает replyua.net.

Британская мониторинговая миссия заявила, что сирийские повстанцы, поддерживаемые турецкими военными, перешли в массированное наступление. В ходе сегодняшних боев им удалось захватить три деревни, находящиеся в пригороде Дабика, что отрезало все пути снабжения города.

Напоминаем, что после терактов, совершенных в приграничном турецком городе, Турция приняла решение о введении войск в Сирию. В ходе двухнедельной операции турецким войскам удалось создать буферную зону вдоль турецкой границы на территории Сирии, в состав которой попал город Джараблюс. Официальной причиной вступления в сирийский военный конфликт стала необходимость защиты Турции он боевиков «Исламского государства», а также предотвращение объединение сирийских курдов с турецкими курскими сепаратистами. Эта спецоперация Турции была сильно раскритикована США и ЕС, которые заявили, что Турции не стоит вмешиваться в уже и без того запутанный военный конфликт.

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