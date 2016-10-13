Росія сьогодні знову вбивала людей в Алеппо

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Нової серії повітряних ударів по Алеппо завдали сьогодні, тринадцятого жовтня 2016 року, російські та сирійські урядові війська, - про це replyua.net повідомляє, посилаючись на матеріали порталу «Радіо Свобода».Понад двадцять повітряних ударів зазнала східна частина міста, яка наразі контролюється повстанцями. Як повідомляє Сирійська організація моніторингу прав людини, внаслідок сьогоднішніх бомбардувань загинули семеро мирних мешканців. Ще четверо осіб було вбито внаслідок проведеного в ході наземної операції артилерійського обстрілу.Нагадаємо, за кілька днів заплановано новий раунд переговорів щодо врегулювання сирійського конфлікту. Провідні світові держави мають зустрітись в Швейцарії та у Великобританії аби обговорити можливі шляхи припинення насильства. Вчора сирійськими спостерігачами було оприлюднено інформацію, що з моменту краху домовленостей про припинення вогню лише у східній частині Алеппо російськими збройними силами та сирійськими урядовими військами було вбито щонайменше триста п’ятдесят вісім осіб, з них більше сотні – діти. Поточні бомбардування експерти оцінюють як найбільш жорстокі за всі п’ять років, які триває збройний конфлікт в Сирії.