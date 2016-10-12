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Российские бомбардировщики уничтожили один из рынков в Алеппо - погибли 25 человек

Российские бомбардировщики уничтожили один из рынков в Алеппо - погибли 25 человек
Как передает replyua.net со ссылкой на Reuters, спасатели, работающие сегодня в Алеппо заявляют, что правительственные войска Башара Асада и ВВС России объединили усилия, перейдя в массированное наступление в Восточном Алеппо. В результате тяжелых бомбардировок погибли 25 человек, в том числе мирные жители. Большинство из них авиаудары застали на местном рынке в районе Фардоус.

Как сообщают местные СМИ, Асад, использую российскую поддержку, стремится как можно быстрей захватить Восточное Алеппо, положив конец восстанию. Тяжелые бомбардировки возобновились три дня назад после недельного затишья. Журналисты Reuters сообщают, что ни сирийское, ни российское правительство пока не согласилось дать какие-либо комментарии в связи с тяжелыми бомбардировками, ведущимися в Алеппо уже третьи сутки. Сирийская мониторинговая миссия по правам человека заявила сегодня, что в результате бомбардировок правительственных войск Сирии и ВВС США сильно пострадал также в район Восточной Гуты вблизи Дамаска. Источник из ВС Сирии заявил, что воздушным атакам сегодня подверглись и несколько мест к югу и юго-западу от Алеппо.

Горячая тема: Аваков в резкой форме предупредил Олланда о последствиях его заявления
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На своей странице в Фейсбуке Арсен Аваков с критикой обрушился на Франсуа Олланда, который выступил в ПАСЕ. По информации replyua.net, министр внутренних дел прокомментировал предложение французского


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