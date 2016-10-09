Асад отбил у повстанцев большую часть территории в провинции Хама

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, сирийские правительственные войска сегодня заявили, что им удалось захватить большие территории в провинции Хама. Военные успехи сил Башара Асада стали возможными благодаря поддержке иракских, иранских и ливанских спецслужб, которые предоставили свой спецназ, а также ВВС РФ.
Мониторинговые миссии сообщают, что большая часть на западе провинции Хама в Сирии сегодня перешла под контроль правительственных войск. Маан и Аль-Кабарие, две деревни на севере провинции, оказались под контролем сил Асада еще в прошлом месяце. Серьезные потери территорий сегодня понесли сирийские повстанцы и в других регионах страны. Массированное наступление началось два дня назад, после того, как повстанцы отказались идти на сделку с правительством. Также победе войск коалиции способствовал раскол в рядах повстанцев – отдельные группировки не пользовались поддержкой других повстанческих групп из-за их связей с террористическими группировками «Исламского государства».
Напоминаем, что вчера в Совете Безопасности ООН прошло голосование за резолюцию о прекращении боевых действий в Сирии – оно было сорвано из-за наложения вето Российской Федерацией.
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