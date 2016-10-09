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Сирийские повстанческие группировки объединились в один фронт, чтобы противостоять Асаду

Сирийские повстанческие группировки объединились в один фронт, чтобы противостоять Асаду
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, сегодня стало известно об объединении двух повстанческих группировок в Сирии, одна из которых считается связанной с Аль-Каидой.

Американские мониторинговые группы сегодня заявили, что сирийская группировка повстанцев Джунд аль-Акса, ранее присягнувшая на верность Аль-Каиде, присоединилась к фронту Фатех аль-Шам. Лидеры группировки Джунд аль-Акса заявили, что пытаются урегулировать разногласия с группой Ахрара аль-Шам, с которым они находились в состоянии вооруженного противостояния в течение нескольких дней в северо-западной провинции Идлиб. Многие повстанческие группировки с недоверием относятся к боевикам Джунд аль-Акса, однако это объединение необходимо для противостояния войскам президента Сирии Башара Асада, которое сейчас особенно обострилось.

Правительственным войскам удалось за последние дни захватить большую часть территории, ранее контролируемой мятежниками, воспользовавшись их распрями. Мониторинговая миссия заявила, что объединение группировок Джунд аль-Акса и Фатех аль-Шам должно способствовать улучшению их отношений с Ахрара аль-Шам. Стоит отметить, что группировка Джунд аль-Акса из-за связей с Аль-Каидой включена в список террористических организаций, запрещенных в США. Однако, именно она сыграла решающую роль во время защиты территории Восточного Алеппо от атак сирийских войска в течение июля-августа текущего года.

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