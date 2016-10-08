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Стали известны результаты голосования Совбеза ООН по Сирии

Стали известны результаты голосования Совбеза ООН по Сирии
Как сообщает replyua.net со ссылкой на «Reuters», сегодня состоялось заседания Совета Безопасности ООН во вопросу прекращения одного из самых жестоких и кровопролитных военных конфликтов в мире за последние годы – войны в Сирии. На голосование был вынесен лишь один проект резолюции – французский.

Как и ожидалось, Россия наложила вето на французский проект резолюции о прекращении военных действий в Сирии, предусматривавший немедленное прекращения бомбардировок в Алеппо, а также любые полеты ВВС над городом, прекращение огня и поставки гуманитарной помощи в Сирию. Это уже пятый раз, когда Россия воспользовалась своим правом вето при голосовании за резолюцию по Сирии в Совете Безопасности ООН с момента начала конфликта пять лет назад. Предыдущие четыре раза Москву поддержал Пекин, однако сегодня Китай воздержался от голосования.

Ангола также воздержались, в то время как Венесуэла присоединилась к России в голосовании против текста. По итогу, одиннадцать из 15 членов совета проголосовали за проект резолюции. Резолюция Совбеза ООН, чтобы считаться принятой, нуждается в девяти голосах. При этом, ни одна страна не должна ветировать это решение. Правом вето владеют Соединенные Штатаы, Франция, Великобритания, Россия и Китай.

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