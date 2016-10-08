Стали известны результаты голосования Совбеза ООН по Сирии

Как сообщает replyua.net со ссылкой на «Reuters», сегодня состоялось заседания Совета Безопасности ООН во вопросу прекращения одного из самых жестоких и кровопролитных военных конфликтов в мире за последние годы – войны в Сирии. На голосование был вынесен лишь один проект резолюции – французский.
Как и ожидалось, Россия наложила вето на французский проект резолюции о прекращении военных действий в Сирии, предусматривавший немедленное прекращения бомбардировок в Алеппо, а также любые полеты ВВС над городом, прекращение огня и поставки гуманитарной помощи в Сирию. Это уже пятый раз, когда Россия воспользовалась своим правом вето при голосовании за резолюцию по Сирии в Совете Безопасности ООН с момента начала конфликта пять лет назад. Предыдущие четыре раза Москву поддержал Пекин, однако сегодня Китай воздержался от голосования.
Ангола также воздержались, в то время как Венесуэла присоединилась к России в голосовании против текста. По итогу, одиннадцать из 15 членов совета проголосовали за проект резолюции. Резолюция Совбеза ООН, чтобы считаться принятой, нуждается в девяти голосах. При этом, ни одна страна не должна ветировать это решение. Правом вето владеют Соединенные Штатаы, Франция, Великобритания, Россия и Китай.
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