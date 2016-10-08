Reuters: два пути развития событий в Сирии

Как передает replyua.net со ссылкой на Reuters, сегодня правительственным войскам в Сирии удалось отвоевать западную часть Восточного Алеппо – в Сирии продолжаются ожесточенные бои, в то время, как Совет Безопасности ООН готовится к голосованию за резолюцию о немедленном прекращении огня. На повестке дня два варианта документа – французский и российский.
Силы президента Башара Асада, поддерживаемые российской авиацией, а также иранскими, ливанскими и иракскими боевиками, держат в окружении Восточную часть Алеппо, вокруг которого еще с июля месяца ведутся ожесточенные бои. Сентябрьское соглашение о прекращении огня, заключенное при посредничестве Вашингтона и Москвы, прекратило свое действия после того, как Россия возобновила бомбардировки в сирийских городах, совершив нападения на гуманитарные миссии ООН и госпитали.
На голосовании в Совбезе ООН будут предложены два проекта резолюции о прекращении огня – французский и российский. Франция, выступающая против Асада, требует в своем проекте прекратить воздушные удары и полеты ВВС над городом Алеппо. Ожидается, что эта резолюция будет поддержана всем членами Совета Безопасности ООН, кроме России, которая в очередной раз воспользуется своим правом вето. Проект России, предусматривает заключение новой сделки между Москвой и Вашингтоном о прекращении огня.
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