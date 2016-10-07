Reuters: Россия начала резко наращивать вооружения в Сирии

Журналисты информационного издания Reuters провели собственное независимое расследования поведения российских войск в Сирии. По их мнению, последние действия ВС РФ на территории ближневосточного государства говорят о том, что Россия наращивает вооружения, доставляя в Сирию всею новые самолеты, передовые ракетных системы, а также увеличивает военный контингент – об этом сообщает replyua.net.
Американское издание сообщает, что данные, полученные им из общедоступных источников, подтверждают, что Россия удвоила поставки вооружений в Сирию с помощью военно-морского флота и авиации. При этом, новые поставки вооружений начались после почти двухнедельного затишья. По мнению журналистов Reuters, сейчас в Сирии находится максимальное число военных и вооружений – больше, чем года либо до этого. Журналисты подтвердили информацию, ранее обнародованную европейскими СМИ – Россия развернула на территории Сирии зенитно-ракетные комплексы S-300, способные противостоять крылатым ракетам США, а также самолетам, обеспечивающим радиоперехват.
Журналисты Reuters подчеркивают, что система S-300 предоставляет России возможность полностью контролировать воздушное пространство Сирии. Как известно, официальной причиной военного присутствия в РФ в Сирии является борьба с террористической организацией «Исламское государство», а также военная поддержка правительства Башара Асада. Как известно, ни сирийские повстанцы, ни боевики ИГИЛ не обладают крылатыми ракетами или какими-либо военными самолетами. По мнению представителей Пентагона, системы S-300 были доставлены в Сирию лишь для противостояния США.
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