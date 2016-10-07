Бабченко: такого государства больше нет

Очевидно, что между Россией и США снова начинается холодная война, но до прямого военного конфликта дело никогда не дойдет, ведь в этом случае речь пойдет не о военных действиях, а о настоящей ядерной и третьей Мировой войне. Как информирует replyua.net, об этом в блоге на Обозревателе пишет Аркадий Бабченко.
По словам военного журналиста, еще год назад он предсказывал, что Сирия для России станет вторым Афганистаном, где РФ поддерживает одну сторону, а Штаты – совсем другую, но, в любом случае, США и РФ не доведут ситуацию до прямого военного столкновения. Теперь в Сирии, отмечает Бабченко, бомбят абсолютно все, что хочется, и такого государства, как Сирия, больше на карте не существует. Сирия стала не государством, а большой территорией, где все стороны преследуют собственные интересы и добиваются своих целей.
По мнению эксперта, и США, и Россия продолжат бомбить, к ним присоединится и Турция, которой тоже нужно урвать свой кусок, не исключено вмешательство Франции, того и гляди, что скоро подтянется Израиль. Скоро все будут против всех, уверен Бабченко, но война все равно завершится, и это произойдет, когда всем надоест, или когда создастся очередной тупик.
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