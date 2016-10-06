Асад предложил повстанцам сделку

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Associated Press, Башар Асад сегодня предложил повстанцам, все еще удерживаемым Восточное Алеппо, сделку, подталкивая их к капитуляции.
Сирийский лидер сегодня заявил, что повстанцы, находящиеся в восточной части Алеппо, могут покинуть эту территорию вместе с семьями, рассчитывая на безопасность, если при этом они сдадут ему Халеб. Как известно, захват Алеппо очень необходим Асаду – только так он сможет получить полный контроль над всей территорией Сирии.
Предложение об амнистии поступило спустя две недели тяжелых бомбардировок и пяти с половиной лет гражданской войны, названной ООН «жестокой и бесчеловечной», унесшей жизни сотен людей. Сейчас в Восточном Алеппо находятся около трех с половиной сотен повстанцев и мирных граждан, треть из которых – дети. Аналогичные предложения об амнистии поступили повстанческим группировкам и в других районах Сирии, осаждаемых правительственными войсками. Эти люди находятся в осаде уже много лет, и они не сдали свои позиции даже после атак газообразным хлором и фосфорными бомбами. Повстанцы заявили, что не покинут Алеппо – последний крупный город, находящийся под их контролем.
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