Журналист: Россия применяет чеченскую тактику в Сирии

Россия применяет в Сирии ту же тактику, которую она использовала во время Чеченской войны, нанося авиаудары по Грозному. По информации replyua.net со ссылкой на Громадьске, об этом заявил Майкл Вайс, главный редактор The Daily Beast.
По его словам, Россия продолжает оказывать помощь правительственным войскам Сирии и наносит масштабные удары с воздуха. Несколько лет назад, отмечает Вайс, такая же тактика применялась в Чечне при бомбардировках Грозного, и здесь не может быть никаких иллюзий. Также журналист подчеркнул, что Вашингтон может замалчивать об этом, но ситуация не изменится. Вопрос заключается лишь в том, считает Вайс, насколько далеко могут пойти Соединенные Штаты.
По его словам, с самого начала перемирие задумывалось, как прекращение огня со всех сторон, однако правительственные войска продолжают возобновлять свои ресурсы. Настоящая цель «перемирия» - скрыть перегруппировки за так называемыми соглашениями, уверен Вайс, и сейчас войска Асада, а также иракские и иранские военные готовятся к штурму восточных районов Алеппо. Напомним, что США не исключили жесткие действия в отношении РФ за возобновление боевых действий в Алеппо.
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