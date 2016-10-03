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Евросоюз выделит Алеппо 25 миллионов евро

Евросоюз выделит Алеппо 25 миллионов евро
Из-за тяжелой ситуации, сложившейся в осажденном сирийском городе Алеппо, Евросоюз принял решение о выделении 25 миллионов евро в качестве гуманитарной помощи. Как информирует replyua.net со ссылкой на DW, такое заявление прозвучало от Христоса Стилианидиса, еврокомиссара по гуманитарной помощи, и Федерики Могерини, верховного представителя Евросоюза по вопросам безопасности и внешней политики.

Представители Евросоюза подчеркнули, что в западную часть Алеппо удалось доставить гуманитарный груз, но этого недостаточно, чтобы обеспечить продовольствием всех жителей осажденного города. Стилианидис отметил, что 130 тысяч жителей Алеппо получат медикаменты, воду, продукты питания, также грузовики должны вывести из некоторых районов города раненых и больных людей, в частности, стариков, женщин и детей. В Брюсселе добавили, что над реализацией этой гуманитарной инициативы уже идет работа, и все нюансы планируется обговорить в течение ближайших часов.

Сложной остается ситуация с доставкой гуманитарного груза, однако на эти цели будут выделены дополнительные средства. Также представители ЕС не исключили, что тяжело больных и раненых жителей Алеппо начнут отвозить в европейские государства для оказания качественной медицинской помощи.

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