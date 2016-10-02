Итальянский дипломат: Россия не может выполнить условия сирийского перемирия и просто тянет время

Как передает replyua.net, итальянский дипломат Стаффан де Мистура, ставший свидетелем российско-американских переговоров о сирийском перемирии, поделился своими прогнозами дальнейшего развития событий в Сирии в интервью для на La Repubblica.
Де Мистура заявил: «В ходе воздушных атак стало абсолютно ясно, что на востоке ключевого города – Алеппо, авиаудары наносились по госпиталям, школам, магазинам, кафе, рынкам специально, чтобы убить как можно больше мирных жителей, а тех, кто переживет бомбардировку – лишить возможности выжить. Россия и США знают, что этот бесчеловечный, ужасающий конфликт надо заканчивать – не даром Пан Ги Мун заявил, что в Сирии совершаются военные преступления и существует полная гуманитарная катастрофа».
Итальянский политик заявил, что именно Алеппо стал главным призом в этой войне потому, что он является символическим городом, который Башар Асад хочет завоевать любой ценой. «Именно поэтому в Алеппо пустили в ход противобункерные авиабомбы, которые сбрасывали на жилые дома. Разрушение от этих авиаударов проникало глубоко под землю, в подвалы, где прятались повстанцы и мирные жители. Всего в Восточном Алеппо находится около трехсот пятидесяти тысяч человек, сорок процентов из которых – дети. За семь дней бомбардировок в Алеппо погибло девяносто восемь детей», - сообщил дипломат.
Журналист спросил у де Мистура, почему именно в этой части сирийского города оказалось так много мирных жителей – Асад и Кремль заявляли, что повстанцы используют гражданское население как живой щит. Итальянский политик объяснил, что Восточное Алеппо – это беднейший район города, там проживали многодетные семьи, у которых не было денег чтобы уехать. Также он добавил, что семьи многих повстанцев живут именно в этом районе.
Де Мистура сообщил, что он следил за российско-американскими переговорами по сирийскому конфликту, которые длились несколько месяцев. Он заявил, что у него не сложилось впечатления, что Россия тянет время до выборов президента Соединенных Штатов, чтобы дождаться вакуума власти. «Я был свидетелем переговоров и следил за их ходом, обе стороны с большой заинтересованностью обсуждали все детали, однако я не ручаюсь за их искренность. Стоит помнить, что кроме этих переговорщиков в Москве и Вашингтоне существуют и другие политики, которые могут влиять на ход сирийской войны», - подчеркнул дипломат.
Журналист отметил, что Кремль недавно заявил, что готов начать новые переговоры о перемирии в Сирии на двое суток, Белый Дом настаивает на семи днях, и спросил, почему стороны не могут прийти к соглашению в этом вопросе. Де Мистура объяснил, что и США, и РФ не могут выполнить свою часть сделки – Россия не в состоянии убедить Асада не бомбить Алеппо и не распылять хлор на мирных жителей, а США не могут отделить боевиков террористических организаций от «умеренных оппозиционеров», ведь силы ИГИЛ и повстанцы иногда воевали вместе против правительственных войск. Итальянский политик добавил, что ни одна из сторон не готова переходить к этой стадии. В то же время, де Мистура подчеркнул, что в переговорах между Вашингтоном и Москвой по сирийскому вопросу настал окончательный момент – если они не остановятся, то какие-либо прогнозы делать сложно. Однако, по его мнению, «дипломаты все понимают и знают, когда нужно остановиться».
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