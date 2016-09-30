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Туреччина відгородиться від Сирії стіною

Туреччина відгородиться від Сирії стіною
Задля забезпечення безпеки власних громадян, запобігання тероризму та нелегальній міграції Туреччина побудує на кордоні з Сирією паркан довжиною дев’ятсот одинадцять кілометрів, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали порталу «Еспресо».

Так, будівництво дев'ятсот кілометрової загорожі планують закінчити вже навесні наступного року. Саме про це заявив представникам засобів масової інформації очільник оборонного відомства Туреччини Фікрі Ішик сьогодні, тридцятого вересня 2016 року. За словами міністра, метою побудови паркану є протидія нелегальній міграції сирійських громадян до Туреччини.

Нагадаємо, кілька тижнів тому Туреччина розпочала на території Сирії сухопутну військову операцію під назвою «Щит Євфрату». Офіційною її метою турецькі власті декларують створення буферної зони між районами бойових дій та державним кордоном Туреччини. Тим не менш, військові та політичні оглядачі називають ще одне завдання, поставлене перед турецькими збройними силами: розділити місцевості компактного проживання турецьких та сирійських курдів, яких турецька влада вважає сепаратистами, небезпечними для територіальної цілісності держави.

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