СМИ: авиация РФ сбросила на Алеппо «вакуумные» бомбы

Воздушно-космические силы России сбросили на Алеппо «вакуумные» бомбы, в результате чего пострадал жилой массив Мешхед. Как информирует replyua.net со ссылкой на Анадолу, крупнейшее турецкое агентство, об этом заявил Махмуд Алуш, глава сил гражданской обороны Алеппо.
По его словам, авиаудар пришелся на крупный жилой массив, который контролируется сирийской оппозицией. В результате авиаудара минимум шесть мирных граждан погибли, еще 19 человек получили серьезные ранения. Кром турецкого Анадолу, никто эту информацию пока не подтверждает. Напомним, что 27 сентября асадовские войска приступили к наземной операции по восстановлению контроля над Алеппо. В этом сирийском городе, по последним данным, сейчас находятся около 250 тысяч мирных граждан. Правительственные войска уже заняли центр Алеппо, который был разделен последние четыре года.
Сейчас повстанцы осуществляют контроль в восточной части города, а правительственные войска находятся на западе Алеппо. Правительственная армия Сирии заняла квартал Фарафра, а вчера основные бои шли в историческом центре Алеппо.
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