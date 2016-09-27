США увеличат гуманитарную помощь Сирии на 400 миллионов долларов

Как передает replyua.net со ссылкой на Reuters, Государственный департамент Соединенных Штатов Америки сегодня заявил, что выделит еще почти четыреста миллионов долларов США гуманитарной помощи, которая будет направлена в Сирию.
Американское ведомство заявило, что эта гуманитарная помощь «должна помочь сирийцам справиться с бедствиями, которые обрушились на них из-за войны». «Таким образом, сирийцы, втянутые не по своей воле в эту гражданскую войну, получат все необходимое для выживания», - добавил представитель ведомства. По его словам, благодаря этой партии гуманитарной помощи, общие гуманитарные расходы США в Сирии достигнут 5,9 миллиардов долларов. Помощник госсекретаря США по вопросам народонаселения, беженцев и миграции Энн Ричард заявил, что Соединенные Штаты Америки в прошлом году признали на своей территории беженцами около 12 500 человек, превысив предполагаемый лимит администрации в 10 000 мигрантов.
Напоминаем, что гуманитарная помощь в Сирии оказывается также ООН и ее структурами, Международным Комитетом Красного Креста, однако гуманитарные конвои не всегда доходят до места назначения – доступ в городам, наиболее нуждающимся в этой помощи, как правило очень опасен из-за бомбардировок, провидимых правительственными войсками при поддержке ВС РФ, а также ожесточенных боевых действий.
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