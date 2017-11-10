В Израиль прибыли еще парочка «невидимок»

Еще два истребителя «невидимки» F35i прибыли позавчера на базу «Неватим» в Израиле, где они пройдут переборку и частичную замену электроники, чтобы влиться в уже действующую эскадрилью «невидимой» авиации Израиля. Всего теперь в армии Израиля насчитывается 9 таких истребителей. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге сообщает израильский политический обозреватель Соломон Манн.
Он рассказывает, что у самолетов этого класса множество работы в Израиле, поскольку окружение у страны весьма опасное и пересекать сложные границы Ближнего Востока довольно сложно. Помогает лишь то, что с Сирией и Ливаном Израиль до сих пор находится в состоянии войны, потому свободно и законно пересекает их границы в любом направлении.
Соломон Манн подчеркивает, в последние десятилетия авиация Израиля многими экспертами ставится на первое место в мире по качеству вооружений и по выучке пилотов, а также по оперативному планированию, связи и навыкам. «Израиль принимает сегодня у себя международные учения «Голубой флаг», где гостями Израиля стали Индия, Франция, Германия, Греция, Италия, Польша и конечно США, что лучше всего подтверждает нынешнее состояние дел в армии Израиля», – резюмировал блогер.