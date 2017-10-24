Бывший партнер Израиля переходит в ранг врагов

Правительство Великобритании снова сделало недружелюбный шаг в отношении Израиля, запретив через МИД Великобритании принцу Чарлзу нанести официальный визит в Израиль, несмотря на то, что этот визит планировалось приурочить к дню памяти погибших в боях за Палестину британских солдат. Память англичан Израиль чтит и ежегодно воздает героям военные почести на британском кладбище в Хайфе и Яффо. В этом году Президент Ривлин пригласил представителя семьи монарха принять участие в церемонии. Однако Борис Джонсон воспротивился визиту, аргументировав это тем, что дескать «арабские страны не поймут этого визита». Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет известный израильский политический эксперт Соломон Манн.
По его словам, Великобритания никогда не предпринимает дипломатических эскапад просто так, проявляя какие-то позитивные или негативные эмоции. Манн предполагает, что Великобритания переходит в стан врагов Израиля, чтобы уладить какие-то отношения с врагами Израиля из Евросоюза и таким образом дают сигнал потенциальным партнерам для сближения. Не исключено, что политика Израиля в отношении курдов отодвигает Великобританию на десятые места на Ближнем Востоке и это вызывает недовольство Форин офиса. В любом случае, Израилю надо приготовиться к тому, что бывший партнер и доброжелатель, сказавший много теплых слов в отношении Израиля Борис Джонсон – теперь будет интриговать против Израиля и делать недружественные по отношению к Израилю шаги.
Соломон Манн подчеркивает, что Великобритания имеет самую искусную дипломатию в мире и нельзя скидывать со счетов любовь истинных дипломатов к интригам. Потому охлаждение отношений с бывшим партнером не должно сильно расстраивать Израиль – происходит естественный процесс: Израиль становится слишком сильным, чтобы не привлекать к себе ненависть других мощных держав. В этом состоянии есть только один выход: становиться еще сильнее.