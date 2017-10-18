Израиль начинает депортировать украинских нелегалов

Министерство иностранных дел Израиля с 17 октября ввело новое правило, которое позволит ускоренно рассматривать заявления граждан Украины, претендующих на статус беженца в Израиле, однако также были ужесточены правила пребывания на территории Израиля нелегалов из Украины.
Как передает replyua.net со ссылкой на израильские СМИ, новые правила коснутся всех нелегалов – они позволят быстрее депортировать украинских граждан. В правительстве Израиля уверены, что такой шаг значительно уменьшит количество нелегалов из Украины и сделает более "дружественными" проверки на границе для украинских туристов. При этом только с начала 2017 граждане Украины подали 7 тысяч ходатайств о предоставлении статуса беженца.
Прежние правила позволяли нелегалам оставаться в стране длительное время, поскольку специальная комиссия рассматривала ходатайства от иностранцев по несколько месяцев, иногда эта процедура занимала около года. Согласно новому решению, все заявки от иностранцев будут обрабатываться по ускоренной процедуре, а решение о депортации или предоставлении статуса беженца теперь будет выноситься всего через семь дней.