Мусульмане продолжаю давление на израильтян, трубя демонтажа видеокамер на Храмовой горе

Несмотря на то, что израильские власти приняли решение демонтировать металлодетекторы у входа на Храмовую гору в Иерусалиме конфликт с мусульманам никак не может разрешиться. Об этом в своем блоге пишет известный израильский политический эксперт Соломон Манн.
Он отмечает, что, несмотря на определенные усилия короля Иордании и уступки Израиля в обмен на спасение из Иордании израильского пленного полицейского, религиозный совет ВАКФ считает, что ничего не изменилось. Он требует отменить блокпосты на подходах к Храмовой горе и демонтировать видеокамеры, которые могут определять пытается ли человек пронести оружие или же взрывчатку. Как пишет блогер, обоснований такому решению никаких уже нет: просто мы так хотим, а вы – делайте. Муфтий храмовой горы, гражданин Иордании, запретил мусульманам молиться на Храмовой горе пока не будут выполнены его требования.
«Если Израиль даже и примет ошибочное решение, арабские экстремисты поправят израильтян и не дадут им ошибиться. Арабы всегда доводят до того, что наша нация сплачивается и делает то, что сделать необходимо. Так было всегда, достаточно прочесть библейскую «Книгу судей», – резюмировал Манн.