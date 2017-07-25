Эксперт: в Израиле террористы снова победили и снова будут жертвы

Военно-политический кабинет принял решение демонтировать металлодетекторы, которые были установлены в Израиле у входа на Храмовую гору после теракта. Такое решение было принято для того, чтобы спасти пленного в Иордании охранника посольства, накануне застрелившего двоих напавших на него террористов. Иордания заявляла, что это он напал на террористов и требовала его выдачи, взяв в осаду израильское посольство. В результате сделки с королем Абдаллой, израильский охранник признан невиновным, а Израиль снимает металлодетекторы перед входами на Храмовую гору.
Как пишет в своем блоге израильский политический эксперт Соломон Манн, в Израиле снова победило правило «израильский гражданин важнее принципов и чести страны». Эксперт отмечает, что такое решение правительства Израиля нельзя критиковать либо хвалить, ведь спасая жизнь одному человеку, можно погубить десятки других израильтян. «Спасти «рядового Райна» здесь и сейчас – так привыкли в Израиле и эта привычка незыблема. С нами нечестно играют, берут заложников и обменивают их на тысячи террористов, обменивают их на национальное унижение», – написал Манн.
По его словам, террористы снова победили и снова будут жертвы. По всей видимости, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решил, что в сложившейся ситуации намного важнее выручить рядового воина из плена, тем самым показывая армии, что каждый солдат важен.