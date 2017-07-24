Премьер Грузии прилетел в Израиль возобновлять «сожжение мосты» Саакашвили

В Израиле с официальным визитом находится премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. Премьер был тепло принят президентом Израиля Реувеном Ривлиным и премьером Биньямином Нетаньяху, несмотря на тяжелую и невеселую загруженность, связанную с терактами и обострением арабо-еврейского конфликта на Храмовой горе. Об этом в своем блоге сообщает израильский политический эксперт Соломон Манн.
Он отмечает, что премьер Квирикашвили будет находиться два дня в Израиле, встретится с большой грузинской диаспорой, которая питает к своей исторической родине самые нежные чувства, а также будет вести консультации и встречи направленные на возобновление доверия между двумя странами после того, как Саакашвили разрушил доверительные отношения и «сжег все мосты дружбы» и даже вызвал дипломатические осложнения между странами, чьи народы всегда дружили и жили мирно.
«Остается надеяться, что господин Квирикашвили впишет новую страницу в отношения между Израилем и Грузией и сделает два государства снова близкими и позабыли все то неприятное, что осталось после Саакашвили», – резюмировал Манн.