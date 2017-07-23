Эксперт: Израиль может объявить войну мусульманам

Известный израильский политический обозреватель Соломон Манн в своем блоге прокомментировал заявление президента Турции Эрдогана, который пригрозил Израилю, если он и дальше будет поддерживать насилие возле святых мест в Иерусалиме. По словам Соломона Манна, арабский мир, наверное, забыл все прошлые уроки и пытается действовать с Израилем путем ультиматумов и угроз.
Эксперт сообщает, что на входе Храмовой горы были установлены металлоискатели, когда террористы применили автоматическое оружие и убили израильских полицейских. Металлоискатели применяются даже в Мекке, нет никаких причин, почему они не должны применяться в Иерусалиме. «Весь мусульманский мир объединился против Израиля, чтобы поставить страну на колени и заставить выполнить абсурдное требование – убрать средства безопасности населения. Что будет следующим шагом мусульманского мира? Заставить Израиль отказаться от ядерного оружия? Заставить Израиль отказаться от армии? Предложить евреям пойти и утопиться в море?», – задается вопросом Манн.
По его мнению, если Израиль уступить сейчас, это нанесет серьезнейший удар по имиджу страны, по обороноспособности и главное – по доверию граждан к правительству. Соломон Манн отмечает, что правильнее будет Израилю принять правила войны, нежели согласиться со всеми угрозами и упреками мусульман.