Эксперт: Турция и Иордания перешли все разумные границы в подстрекательстве и оправдании террористов в Израиле

В Израиле новый арабский теракт – террорист проник в поселение и убил троих пожилых израильтян. Преступник тяжело ранен, сейчас есть консенсус в израильском обществе, что террорист не должен оставаться в живых. В Израиле нет смертной казни, потому смертельно опасное существо надо стараться обезвредить так, чтобы оно больше никогда не смогло принести вреда. Только такой подход может снизить накал страстей и отбить у арабской молодежи вкус к насилию. Об этом в своем блоге пишет известный израильский политический эксперт Соломон Манн.
Он отмечает, что страсти все еще кипят, Турция и Палестинская Автономия пытаются расшевелить людей и спровоцировать массовые беспорядки, однако сделать это становится все труднее и труднее, к общему удовлетворению, а Израилю следует сделать выводы относительно Турции и Иордании – эти станы перешли все разумные границы в подстрекательстве и оправдании террористов.
По мнению Соломона Манна, израильские политики должны понимать: мы живем не в Европе, Израиль – это восток. Единственное что здесь уважают – это силу, единственное что ценят - жесткость. «Наши попытки проявлять мягкость и идти на уступки только сбивают визави с толку. Они считают, что так должен вести себя проигравший, слабый, готовый к капитуляции – мы сами обманываем их ожидания, а потом удивляемся взрывам возмущения и ненависти», – написал эксперт.