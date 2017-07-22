Палестина разорвала все контакты с Израилем

Махмуд Аббас, президент Палестины, заявил о том, что его государство временно прекращает любые контакты с Израилем. Как информирует replyua.net со ссылкой на Haaretz, такое решение было принято сразу после того, как израильская сторона ввела беспрецедентные меры безопасности в Иерусалиме, возле Храмовой горы, запретив палестинцам проводить молитву в мечети Аль-Акса, которую палестинцы проводили каждую пятницу.
Палестинский лидер требует убрать металлоискатели с общей святыни иудеев и мусульман − Храмовой горы. Он также призвал Израиль освободить всех палестинских заключенных. Аббас заявил, что будет разработан законопроект, согласно которому лечение пройдут пострадавшие в результате вспышки насилия.
Аббас обратился к властям Соединенных Штатов, чтобы они оказали давление на власти Израиля. Напомним, что в ходе столкновений с сотрудниками правоохранительных органов ранения получили 140 человек, еще три палестинца погибли. ООН осудила действия Израиля относительно усиления мер безопасности и запрета проводить молитвы в мечети.