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Яковина: Нетаньяху уже слишком далеко зашел в своих предсказаниях

Яковина: Нетаньяху уже слишком далеко зашел в своих предсказаниях
Биньямин Нетаньяху, израильский премьер, слишком далеко зашел в своих мрачных прогнозах, заявив о том, что Европейский Союз ждут смерть и увядание.

Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет Иван Яковина, корреспондент Нового Времени. По его словам, такое заявление от премьер-министра прозвучало во время встречи с лидерами стран «Вышеградской четверки», и Нетаньяху обмолвился таким предсказанием тихо, будучи уверенным в том, что микрофон не работает. «Поскольку микрофон работал, журналисты услышали, что израильский премьер весьма скептически относится к перспективам Евросоюза, особенно, если блок не прекратит критиковать правительство Израиля за строительство поселений на территориях, которые палестинцы считают своими», пишет Яковина.

По его словам, сразу после брошенной фразы израильский премьер призвал лидеров закрыть свои границы для всех мигрантов из мусульманских государств. Корреспондент отмечает, что Нетаньяху при этом заметил, что, если мигранты продолжат пребывать в Европу, страны просто развалятся – определенный смысл и логика в заявлениях премьера действительно присутствуют.
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