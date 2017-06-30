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Эксперт: вслед за Украиной конгрессмены США выделяют 700 миллионов Израилю

Эксперт: вслед за Украиной конгрессмены США выделяют 700 миллионов Израилю
Известный израильский политический обозреватель и блогер Соломон Манн в своем блоге пишет о том, что Конгресс США не на шутку разошелся в поддержке оборонного сектора других стран. Так, конгрессмены считают участие в разработке эффективной защиты от ракетной атаки трехуровневые ПРО Израиля настолько важными, что проголосовали за дополнительное финансирование научных исследований на сумму 700 миллионов долларов.

Соломон Манн отмечает, что такое добродушие со стороны США удивило в первую очередь израильтян, потому что сам Израиль не просил у США денег, вполне удовлетворенный ежегодной военной помощью в 3,8 миллиарда долларов.

«Дело в том, что согласно докладу «Локхид», которая присоединяется к финансированию и производству израильских систем ПРО, израильтянам удалось на целое десятилетие оторваться от всех известных разработок в США в этой отрасли. Причем разработки систем ПРО на таком высоком уровне вообще в мире производят только США и Израиль, а опробованные в боевой обстановке ПРО есть только у Израиля», – резюмировал Соломон Манн.
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