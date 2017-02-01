Гройсман поїде завдяки домовленостям Порошенка в Ізраїль

Офіційна прес-служба українського президента повідомила, що Петру Порошенку вдалось домовитись про майбутній візит голови українського уряду Володимира Гройсмана до Ізраїлю, інформує replyua.net.
Зокрема представництво Порошенка зазначило, що в телефонній розмові українського президента з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу лідери країн обговорили питання поглиблення співробітництва. Мова йшла по спільну роботу в економічній галузі та остаточне підписання Угоди про вільну торгівлю між двома країнами. Нагадаємо, що тиждень тому відбувались збори робочих груп двох країн щодо обговорення майбутнього договору, який дозволить покращити торгівельні відносини між Україною та Ізраїлем.
Також було досягнуто рішення взаємної підтримки в сфері безпеки та вирішено питання з державним візитом українського прем’єра Володимира Гройсмана до Ізраїлю. Варто нагадати, що після голосування українською стороною за резолюцію ООН проти будівництва Ізраїлем нових поселень, було скасовано запрошення Гройсмана до цієї країни. На разі вдалось домовитись про нову майбутню зустріч лідерів двох держав, однак точна дата візиту поки невідома.