Манн: сотни украинских IT-специалистов принимают на работу дочерние компании израильских фирм

Соломон Манн сообщает, что сотни украинских IT-специалистов принимают на работу дочерние компании израильских фирм. По его словам, несмотря на огромную конкуренцию в этой сфере, израильские фирмы выбирают именно украинских специалистов, - передает replyua.net.
Манн пишет: «В прошедшем году число украинских программистов, работающих в израильских компаниях, дошло до пятисот. Конечно, это отличная школа и отличная отметка в трудовой биографии молодых специалистов. Надеюсь, что это сотрудничество будет только расти и развиваться».
Израильские СМИ сообщают, что израильские компании в поиске специалистов выходят на восточноевропейский рынок, все больше отдавая предпочтения украинским программистам и другим IT-специалистам. По словам представителя компании «Roundforest», в среднем поиск такого рода специалистов в Израиле занимает 4-5 месяцев, поэтому его компания решила нанимать сотрудников из заграницы. Сейчас в Киеве уже живут 15 сотрудников этого стартапа и работают удаленно. По его словам, эта тенденция будет только усиливаться – все больше израильских IT-компаний будут нанимать сотрудников в Украине.