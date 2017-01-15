Бывший водитель Нетаниягу осужден за педофилию

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Сегодня (15.01.17), Илан Шмуэль, некогда водитель премьер-министра Нетаниягу, был осужден на 27 лет Окружным Судом Иерусалима. Коллегия судей пришла к единой мысли. Ранее осужденный проходил по делам об изнасиловании 7 несовершеннолетних девочек.В Израильских СМИ Илану Шмуэлю приписывается несколько десятков дел по надругательству над еще несовершеннолетними девочками в возрасте от восьми до пятнадцати лет. В судебном приговоре указано, что преступник совершал изнасилования в течение 18 лет, за это время от него пострадали только несовершеннолетние. Часть жертв Шмуэля вообще являлись его родственницами. Кроме того, суд решил обязать Шмуэля выплатить моральный ущерб семьям его пострадавших жертв на сумму 640.000 шекелей или 170 тыс долларов. Первым двум семьям должно быть выплачено по 250 и 200 тысяч шекелей соответственно, третьей и четвертой по 100 тысяч, а пятой - 90. Информационное агентство "Курсор" говорилось о том, что Илан Шмуэль был обвинен в совершении изнасилований еще в сентябре 2016 года. Судя по заключению, несчастный водитель вершил свои дела с 1998 года по 2009, то есть 11 лет. Для совершения изнасилований горе водитель задействовал вполне банальные методы: ухаживания и подарки. Но иногда приходилось и угрожать.Стоит напомнить, что расследование вообще началось с того, что полиция получила в руки информацию об изнасиловании подруги дочери Шмуэля. В процессе раскрытия дела полиция получила немало фактов о других развратных преступлениях, совершенных Шмуэлем. К сожалению, Шмуэль был осужден лишь за совершение 7-ми сексуальных преступлений, так как остальные эпизоды с предполагаемым его участием не были доказаны. Также стоит отметить то, что на момент вынесения приговора Илану Шмуэлю пятьдесят четыре года.