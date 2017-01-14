Израильтяне отказываются от платных пакетов

В крупных торговых сетях количество пластиковых пакетов уменьшилось в половину. Об этом пишется в "Исраэль ха-йом", в нем приводится цитата администратора торговой точки. Администратор сообщает, что большая часть покупателей отнеслась к этой новости с одобрением. Также в разговоре было отмечено, что ожидается уменьшение использования пакетов в крупных торговых точках передает replyua.net.
Но оставшейся доли покупателей тяжело свыкнуться с такими правилами. Изобретательные покупатели кладут свои покупки в бесплатные пакеты из овощных отделов. Другие ранее оставляют тару в багажниках личных авто и перемещают туда товары из тележки не пользуюсь пакетом. Многие покупателей устраивает бесплатная сумка из материи, ее можно получить потратив 100 шекелей. Закон запрещает выдавать бесплатные пакеты, за его нарушение предусмотрен штраф в размере 10 агор.
Закон затрагивает лишь крупные торговые сети, не распространяясь на рынки и маленькие магазины.Одноразовые пакеты, остаются бесплатными. Средства, вырученные за пакеты, направятся на борьбу с загрязнением окружающей среды, за их целевое использование отвечает специальный фонд. В начале стоимость пакета планировали свести к 60 агор., со временем сумма снизилась до 40 "копеек", а затем и вовсе свелась к 10. Цель этого закона в уменьшении круговорота пластика в израильской природе. Каждый год среднестатистический житель Израиля (дети в том числе) использует около 300 пакетов. Если закон покажет себя состоятельным, министерство планирует расширить запрет на все магазины и ограничить продажу полиэтиленовых пакетов.
В организациях по охране природы отметили, что 10 агор не такая уж большая сумма за пакет и она с трудом сможет повлиять на покупателей и принудить перейти на использование личных сумок. В результате чего закон себя не оправдает и количество полиэтилена останется неизменным.