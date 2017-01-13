Несмотря на волну террора, туристический поток в Израиль увеличился

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Ярив Левин, министр туризма Израиля, поделился результатами его туристического агентства в течение всего 2016 года. Он поделился тем, что количество иностранцев, побывавших в ближневосточной стране за прошлый год составило 2,9 миллиона людей. Это на 4% больше по сравнению с результатами позапрошлого 2015 года. Последние три месяца можно и вовсе назвать самой настоящей «золотой порой» туризма в Израиле. Ведь именно в этот период было совершенно самое большое количество посещений страны жителями других стран. Достижению таких результатов способствовало несколько простых шагов, проделанных израильским министерством туризма в прошлом году:1. Открытие пяти прямых рейсов в страну;2. В городе Эйлат, располагающимся на юге страны, была введена программа, ориентированная на приём иностранцев.3. Создание рекламной кампании в тех странах, где она отсутствовала;В большинстве своём из-за этого, Израиль стал лучшей страной в области исторического туризма в Индии, что уже о чём-то должно говорить. Как итог, туризм добавил 17 млрд шекелей в казну страны. Этот результат обошёл позапрошлогодний более чем на 600 млн шекелей, что является весомым показатель заинтересованности общественности к турам в Израиль. "Этот результат лишь малая часть работы, которую мы проделали в прошлом году", подвёл итоги Ярив Левин.