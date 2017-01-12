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Пемьер-министр Израиля против Парижской мирной конференции

Пемьер-министр Израиля против Парижской мирной конференции
Недавно в столице Израиля встречались министр внутренних дел Норвегии Бёрге Бренде с Беньямином Нетаниягу. В ходе разговора политик Израиля крайне неодобрительно высказался по поводу Парижской мирной конференции, заявил, что ему не нравится идея (по свидетельству "Аруц Шева"). информирует replyua.net

Известно, что мирная конференция семидесяти стран, вместе с США, (Джон Керри выступит как представитель), должна состояться пятнадцатого января. Израиль официально отказался в этом учавтствовать. По сведениям "Курсора" Беньямин Нетаниягу до этого предлагал организовать в столице Франции переговоры без предварительных условий палестинскому президенту Махмуду Аббасу, но только в случае, если Парижская мирная конференция будет отменена. На недоумение министра Норвегии, вызванное категорически негативным отношением Нетаниягу к предстоящему событию, израильский премьер ответил, что считает событие хитрой махинацией Палестины при поддержке французов. Председатель израильского правительства убеждён, что на этой конференции будут приняты новые резолюции против Израиля и израильского народа. Нетаниягу заявил: "Это последнее усилие прошлого, которое вот-вот уступит место будущему".

Норвежский министр внутренних дел в свою очередь поспешил убедить политика, что Норвегия, хоть и будет принимать участие в Парижской мирной конференции, приложит все усилия, чтобы её итоги устраивали всех и не несли ущерб интересам Израиля.
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