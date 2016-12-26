Манн: Британия всегда была намерена предать евреев

Соломон Манн на своей странице в Фейсбуке пишет об истории государства Израиль – той, которую отказываются признавать большинство в Западном мире, однако именно такой ее видят евреи. Также он рассказывает, какую роль в истории Израиля сыграла Великобритания, - передает replyua.net.
Манн сообщает: «В 1896 году вышла книга Теодора Герцля «Der Judenstaat», что переводится как «Еврейское государство». В том же году она произвела просто эффект разорвавшейся бомбы. Реакция на книгу была похожа на цепную. Возникли десятки тысяч организаций, тысячи переселенческих организаций в Европе. Патронаж над этим неконтролируемым стихийным морем заставили взять религиозного еврея старика лорда Уолтера Ротшильда. Его буквально заставили присоединиться несколько крупных раввинов и его собственный старший родственник Моисей Хаим Монтефьори. Он был первым баронетом баронской скамьи Британской Палаты Лордов, Лорд Шериф Лондона, командор Британской Империи, банкир и финансист уже много сделавший к тому времени для «Эрец Исраэль». Блогер отмечает, что оба они в своих письмах к сионистскому Конгрессу призывали евреев селиться на земле и заниматься земледелием, чтобы не дать арабским кочевникам захватывать купленные евреями земли. «Но евреев земледельцев практически не было, ибо в Европе и Российской Империи евреям запрещено было заниматься сельским хозяйством, и большинство переселенцев селились в городах», - пишет он.
Политический аналитик сообщает, что Ротшильд активизировал деятельность еврейских фондов, объединил все сионистские фундации в Фонд возрождения земли Израиля (Керен Каемет ле Исраэль) и свел глав Фонда с Оттоманской администрацией. Он пишет: «С того времени во всем мире в каждой синагоге стояла кружка ККЛ, куда еврей опускал лишнюю монетку, а ККЛ покупал на имя главы каждой общины земли и проводил их через всю бюрократию Оттоманской Империи. Также ККЛ помогал переселенцам с инфраструктурой и финансировал помощь малому бизнесу. Постепенно, к тому времени, когда разгорелась Первая мировая война, вся земля Древней «Эрец Исраэль» оказалась заключена в грудах купчих с цветистыми записями арабской вязью и свинцовыми и восковыми печатями кадиев, вакилов адлией и беглярбеков, лежащих в Лондонских сейфах ККЛ».
Блогер продолжает: «Евреи из городов «Эрец Исраэль» жили активной жизнью, служили в армии Оттоманской Империи и нанимались в германские офисы. Однако, все изменилось с началом Первой мировой войны. Турция и Германия оказались противниками финансовой родины сионизма – Великобритании. И теперь многие бежали из поселений и служили в Британской армии. Одним из таких людей был будущий создатель израильской авиации Эзер Вейцман, ставший первым еврейским пилотом Британской армии. Турция естественно была крайне недовольна и пожалела, что не выполнила свою старую клятву – отдать «Эрец Исраэль» евреям. В канцелярии турецкого султана стали готовит указ о даровании евреям «Эрец Исраэль», но это уже ничего не меняло». Манн подчеркивает: «В 1915-1917 годах армия Британии успешно отбила Суэц и захватила Синай, выйдя к Рафаху, который находится нынешнем Секторе Газа. Силы всех сторон грандиозной войны были до крайности истощены, а лорду Мюррею командовавшему Суэцкой операцией помогали евреи из «палестинского» поселения. Он слал реляции в Лондон и там решили, что поддержка евреев Палестины может окончательно решить судьбу войны. Шеф Форин Офиса Британской Империи лорд Артур Бальфур, побуждаемый остальными министрами кабинета и имея проект Герберта Самюэла «Будущее Палестины», 2 ноября 1917 года направил проект Уолтеру Ротшильду с просьбой принять план МИДа за основу и подключить всех евреев поселения к войне в качестве союзников».
Манн пишет: «9 ноября 1917 года в «Таймс» была опубликована Декларация о создании в Палестине национального дома для еврейского народа. 9 декабря 1917 года британская армия под командованием генерала Алленби заняла Иерусалим. Незадолго до этого были взяты Яффо и Йерихо, а в 1918 – Хайфа и крупный по тем временам город Назарет. Декларацию Бальфура в феврале 1918 года одобрила Франция, 9 мая - Италия, 31 августа – президент США Вудро Вильсон. 1 октября был взят Дамаск, а 26 октября 1918 года был взят Алеппо. 30 октября было подписано Мудросское перемирие, которым завершились битвы за Ближний Восток. 24 июля 1922 года в Сан Ремо Лига Наций утвердила Декларацию Бальфура и Севрский протокол, обеспечив мир между всеми участниками первой мировой и подтвердив права Евреев на всю территорию «Эрец Исраэль» - сейчас в Израиле эта территория называется «Большая Земля Израилева. Также Великобритании был передан мандат на Палестину для создания еврейского государства». Блогер резюмирует: «Несмотря на все эти события и обещания, как теперь всем известно, ни одна статья из этих соглашений Великобритании не была выполнена. Евреи сыграли свою роль, и Британия была крепко намерена предать евреев».