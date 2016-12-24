В Израиле отреагировали на громкое решение в ООН

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху дал распоряжение о принятии мер в отношении тех государств, согласно инициативе которых в Совбезе ООН была принята резолюция с критикой начала процесса строительства израильских поселений в Палестине. Как передает replyua.net, подразумевается возможность отзыва израильского дипломата из Новой Зеландии и Сенегала, информируют журналисты агентства AFP.
Кроме того, в израильском правительстве решили отменить приглашение руководителю внешнеполитического ведомства Сенегала, а также все программы, предусматривающие оказание помощи этой стране. Отменены также визиты в Израиль послов, которые не являются резидентами Сенегала и Новой Зеландии. Примечательно, что инициаторами проекта резолюции ООН стали Новая Зеландия, Малайзия, Венесуэла и Сенегал, с которыми Тель-Авив не поддерживает дипломатические отношения.
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты не принимали участие в голосовании по этой резолюции. По словам американского госсекретаря Джона Керри, Вашингтон не стал блокировать принятие документа, так как поддерживает идею мирного диалога в конфликте Израиля и Палестины.