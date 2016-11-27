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1616 жителей Хайфы остались без крова, пожар в Израиле фоторепортаж

1616 жителей Хайфы остались без крова, пожар в Израиле фоторепортаж
Напомним что 5-й день, идет глобальный пожар в заповеднике Ум-Рихан, который находится в окрестности Хайфы. Каждой семье, чьи квартиры признаны негодными для жилья, будет выплачено единоразовое пособие из расчета 2500 шекелей на человека. Далее фоторепортаж от REUTERS

1616 жителей Хайфы остались без крова, пожар в Израиле фоторепортаж
1616 жителей Хайфы остались без крова, пожар в Израиле фоторепортаж
1616 жителей Хайфы остались без крова, пожар в Израиле фоторепортаж
1616 жителей Хайфы остались без крова, пожар в Израиле фоторепортаж
1616 жителей Хайфы остались без крова, пожар в Израиле фоторепортаж
1616 жителей Хайфы остались без крова, пожар в Израиле фоторепортаж
1616 жителей Хайфы остались без крова, пожар в Израиле фоторепортаж
1616 жителей Хайфы остались без крова, пожар в Израиле фоторепортаж
1616 жителей Хайфы остались без крова, пожар в Израиле фоторепортаж
1616 жителей Хайфы остались без крова, пожар в Израиле фоторепортаж
1616 жителей Хайфы остались без крова, пожар в Израиле фоторепортаж
1616 жителей Хайфы остались без крова, пожар в Израиле фоторепортаж
1616 жителей Хайфы остались без крова, пожар в Израиле фоторепортаж
1616 жителей Хайфы остались без крова, пожар в Израиле фоторепортаж
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