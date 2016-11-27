Напомним что 5-й день, идет глобальный пожар в заповеднике Ум-Рихан, который находится в окрестности Хайфы. Каждой семье, чьи квартиры признаны негодными для жилья, будет выплачено единоразовое пособие из расчета 2500 шекелей на человека. Далее фоторепортаж от REUTERS
1616 жителей Хайфы остались без крова, пожар в Израиле фоторепортаж
Напомним что 5-й день, идет глобальный пожар в заповеднике Ум-Рихан, который находится в окрестности Хайфы. Каждой семье, чьи квартиры признаны негодными для жилья, будет выплачено единоразовое пособие из расчета 2500 шекелей на человека. Далее фоторепортаж от REUTERS
Шушкевич о том, кто развалил Советский Союз
Станислав Шушкевич, бывший председатель парламента Беларуси, заявил о том, что ни он, ни Леонид Кравчук, ни Борис Ельцин не причастны к распаду Советского Союза. Как передает replyua.net, в интервью
Украина не получит безвиз из-за Марин Ле Пен
Власти Франции хотят пойти на беспрецедентный шаг – они считают, что, заморозив переговоры по механизмам приостановки безвиза до президентских выборов в стране, они смогут помешать Марин Ле Пен стать
Доник: идеалы преданы, Порошенко – враг всего живого
Савченко анонсировала создание новой политической партии, и финансировать ее будут на деньги Медведчука, и такое заявление несет опасность для Украины. Как передает replyua.net, об этом на своей
На Одещині бульдозером знищили виноградник французького бізнесмена
В Одеській області невідомі за допомогою бульдозера нанесли серйозні збитки виноградникам виробника з Франції Крістофа Лакарєна, який займається виготовленням вина у Шабо. Про це повідомляє видання
Украина проведет в Крыму ракетные испытания
Как информирует replyua.net со ссылкой Reuters, российское оборонное ведомство вручило ноту протеста украинскому военному атташе «в связи с запланированными на начало декабря военными испытаниями в