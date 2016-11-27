1616 жителей Хайфы остались без крова, пожар в Израиле фоторепортаж

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Напомним что 5-й день, идет глобальный пожар в заповеднике Ум-Рихан, который находится в окрестности Хайфы. Каждой семье, чьи квартиры признаны негодными для жилья, будет выплачено единоразовое пособие из расчета 2500 шекелей на человека. Далее фоторепортаж от REUTERS