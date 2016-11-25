Пожар привел к эвакуации 60 тысяч жителей Хайфы

Как информирует replyua.net со ссылкой на Times of Israel, более шестидесяти тысяч жителей израильского города были эвакуированы в связи с бушующим лесным пожаром – Хайфа наполнилась едким дымом, а некоторые ее здания также охватило пламя.
Вместе с жителями Хайфы были эвакуированы некоторые ее учреждения, в частности Израильский технологический институт. Пожарные все еще борются со стихией. Полиция не исключает вероятность поджога, однако никаких доказательств, указывающих на организованный характер атаки, пока не нашли. В то же время, спасательные службы сообщили, что пламя вспыхнуло в лесах вокруг города, однако не в одном месте, а сразу в пяти. Из-за направления ветра пожар быстро достиг города и перекинулся на отдельные здания.
Глава полиции Хайфы заявил, что основная версия случившегося – поджег из мотивов межнациональной вражды. Западные СМИ пишут, что в связи со случившимся в Хайфе уже были задержаны четыре человека, их имена и национальность пока не называны. Несколько стран направили Израилю помощь для скорейшей ликвидации пожара.
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