Свободная торговля между Украиной и Изралем может появиться в 2017 году

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Сегодня об этом лично сообщил спикер "Кнессета" (израильского парламента) на одном из киевских форумов. Израильский политик очень надеется на то, что уже непосредственно в следующем году будет заключено соглашение об образовании свободной торговли между двумя государствами. Кроме того, глава Кнессета акцентировал на том, что со своей стороны Израиль готов ускорить рассматривать любые вопросы, которые связаны с будущим заключением такого соглашения.Эдельштейн заявил, что и в израильском государстве на сегодняшний день так же существуют некоторые органы, которые следует подтолкнуть для того чтобы ускорить общий процесс. Так же он открыто отметил, что особо важным должно стать будущее сотрудничество государств в области высоких технологий.Ранее так же было уже известно, что страны уже на протяжении целых нескольких последних лет с переменным успехом ведут нелегкие переговоры о возможном создании свободной торговли. Данные переговоры однажды уже были полностью приостановлены. Это случилось в 2013 году. Но уже в сентябре прошлого 2015 года государства все дискуссии восстановили. А в июле 2016 очередной раунд этих переговоров уже позволил двум странам практически выйти на финишный этап построения будущей свободной торговли.