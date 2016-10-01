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После похорон Переса Обама еле уговорил Клинтона лететь домой

После похорон Переса Обама еле уговорил Клинтона лететь домой
Билл Клинтон, 42-ой президент Соединенных Штатов наотрез отказывался покидать Израиль, где прошли похороны Шимона Переса, и только Бараку Обаме удалось уговорить политика сесть в самолет.

Как передает replyua.net со ссылкой на CBS News, действующий президент США был очень занят, поэтому ему необходимо было как можно скорее вернуться в Штаты, однако самолет задерживал Билл Клинтон, которому, похоже, очень понравилось в Израиле, и он не торопился подниматься по трапу в самолет. Обама, стоявший наверху трапа, начал нервничал и даже несколько раз похлопал в ладоши, намекая Клинтону на то, что уже пора «отчаливать». Только после этого жеста Клинтон понял, что ждут только его одного, после чего быстро поднялся по трапу. Кто-то из провожающих даже успел снять этот момент на видео.

Напомним, что несколько дней назад Барак Обама оказался в весьма «пикантной» ситуации после прилета в Китай на саммит «Большой двадцатки». Обаме подали трап к «заднему входу» в самолет, а также лишили возможности пройти по красной дорожке. Впрочем, чуть позже президент заявил, что совершенно спокойно отнесся к «гостеприимству» китайской стороны.

После похорон Переса Обама еле уговорил Клинтона лететь домой

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