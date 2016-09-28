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В Израиль приходят телеграммы с соболезнованиями – мировые лидеры прощаются с Шимоном Пересом

В Израиль приходят телеграммы с соболезнованиями – мировые лидеры прощаются с Шимоном Пересом
Лидеры многих государств продолжают отправлять в Израиль телеграммы с соболезнованиями в связи со смертью Шимона Переса, который ушел из жизни несколько часов назад.

Как информирует replyua.net, к этому часу свои соболезнования выразили многие лидеры, в том числе и Петр Порошенко. Украинский президент назвал бывшего главу Израиля «добрым другом Украины» и подчеркнул, что он с глубокой скорбью воспринял известие о смерти Переса. Порошенко отметил, что Перес был одним из самых выдающихся политиков своей страны, и дела бывшего президента Израиля были только во имя процветания государства, и они нашли достойное место в истории еврейской нации. Барак Обама, в свою очередь, отметил, что будет благодарен судьбе за то, что имеет возможность называть Шимона Переса своим другом, который всегда смотрел только в будущее.

По словам президента США, израильский политик руководствовался только видением человеческого достоинства и прогресса. Биньямин Нетаньяху, действующий премьер-министр Израиля, несколько часов назад заявил о том, что Шимон Перес был для израильтян главным любимцем, и это тяжелейшая утрата для всех граждан Израиля.

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