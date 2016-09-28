Израиль скорбит: скончался Шимон Перес

На 94-м году жизни скончался Шимон Перес, бывший президент Израиля и известный во всем мире политический деятель. Как сообщает replyua.net со ссылкой на ВВС, сердце политика остановилось сегодня ночью. Последние несколько месяцев Перес испытывал серьезные проблемы со здоровьем, однако продолжал вести активную жизнь и заниматься политикой.
В первых числах сентября бывшего президента Израиля госпитализировали в результате обширного инсульта. Несколькими часами спустя врачи ввели политика в искусственную кому. У Переса одна из самых продолжительных политических карьер в мире, и он являлся самым пожилым президентом. Один раз Перес занимал должность президента и дважды становился премьер-министром Израиля. В 1994 году политика наградили Нобелевской премией мира за вклад в мирное урегулирование с палестинцами.
Проблемы со здоровьем у Шимона Переса начались в январе этого года. Медики диагностировали у экс-президента аритмию, и он непродолжительное время проходил лечение в медицинском центре Шеба, расположенном недалеко от Тель-Авива. Позже состояние политика стабилизировалось, однако несколькими месяцами спустя самочувствие снова ухудшилось.
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