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Шимон Перес близок к смерти

Шимон Перес близок к смерти
Информационное агентство Reuters сообщает, что близкие родственники бывшего президента Израиля Шимона Переса, являющегося Лауреатом Нобелевской премии мира, сегодня заявили о том, что состояние его здоровья резко ухудшилось и он был госпитализирован – об этом информирует replyua.net.

Две недели назад израильские СМИ писали, что 93-летний политик был госпитализирован в связи с обширным инсультом. Сегодня стало известно, что его состояние стало резко ухудшаться – местные информационные агентства сообщают, что он «близок к смерти».

Пресс-секретарь больницы объяснил ситуацию: «Его состояние было и остается серьезным, однако сейчас существует реальная угроза его жизни. Когда он прибыл к нам две недели назад, мы были настроены более оптимистично, однако поскольку за это время не произошло никаких улучшений, естественно, что у нас меньше оптимизма». Перес является самым возрастным из всех ныне живущих политиков Израиля – с самого момента основания страны в 1948 году. Его политическая карьера, продлившаяся 70 лет, насчитывает дюжину должностей в различных ведомствах, два срока пребывания на посту премьер-министра по вопросам труда, а также президентство.

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