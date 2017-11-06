Портніков: той, хто виграє, назветься антикорупціонером, хто програє – корупціонером

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

За словами публіциста Віталія Портнікова, антикорупційна діяльність не завжди є тим, чим хоче здаватись, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на «Еспресо».Так, Портніков зауважує, що у Саудівській Аравії заарештували кількох високопосадовців, яких звинувачують у корупції. Тим не менш, оглядачі чомусь не спішать декларувати успіхи антикорупційної боротьби, а лише констатують посилення позицій принца Мохаммеда бен Салмана, який і очолює антикорупційну комісію. Серед заарештованих чимало його конкурентів, у тому числі і тих, хто безпосередньо претендує на престол. Власне, саме зараз влада у Саудівській Аравії переходить від покоління синів першого короля Сауда до його онуків. І тому у боротьбі за трон всі засоби непогані.Серед механізмів придворних інтриг боротьба з корупцією – найбільш сучасний та досконалий. Якщо затримати конкурента за те, що він хабарник, хто зможе сумніватись у твоїй чесності? І правила тут дуже прості: той, хто перемагає, називає себе антикорупціонером, той, хто програє – корупціонером. Тому, висновок у цій ситуації очевидний: якщо суспільство хоче перемоги над корупцією, воно повинно задуматись про демократію, - наголошує Портніков.