Саудовская Аравия заявила о возможном начале войны

Власти Саудовской Аравии обвиняют Иран в запуске ракет по Эр-Рияду, а также не исключают, что может начаться война. Как информирует replyua.net со ссылкой на Saudi Press Agency, в сообщении говорится о том, что были внимательно исследованы все обломки снарядов и установлено, что ракеты были произведены в Иране, а после привезены в Йемен повстанцам-хуситам с целью атаковать королевство.
«Командование коалиции считает, что этот возмутительный акт военной агрессии со стороны иранского режима может в будущем рассматриваться как акт войны против королевства Саудовская Аравия. Это тем самым подтверждает законное право королевства защищать свою территорию и свой народ», - говорится в заявлении властей.
Напомним, что ранее шведские эксперты составили список стран, где в следующем году может начаться Третья мировая война. На первое место они поставили Северную Корею, далее идет Южно-Китайское море – такие страны, как Филиппины, Малайзия, Вьетнам и Китай, также специалисты считают, что может начаться конфликт Индии с Китаем или Пакистаном.